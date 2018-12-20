У Google Pixel 3 и 3 XL появились проблемы с телефонными звонками

С момента выпуска смартфонов Google Pixel 3 и 3 XL, в сети неоднократно сообщалось о проблемах, сопровождающих новые флагманы. Теперь в список растущих проблем добавилась ещё одна.

Google Pixel 3 XL

На форуме Reddit владельцы Google Pixel 3 и 3 XL жалуются на многочисленные проблемы, связанные с телефонными звонками. А именно пользователи сетуют на плохое качество звука во время разговора, а также на прерывистый звук и возникновения эхо.

Проблема с телефонными звонками не ограничивается каким-либо одним оператором или устройством. Проблемы проявляются как при вызовах через Wi-Fi, так и через сотовую связь.

Google пока не прокомментировала возникшую проблему.


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