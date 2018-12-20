Сертификация подтвердила скорый релиз Nokia 9 PureView

По мере приближения официального дебюта Nokia 9 PureView, в сети появляется все больше информации о грядущей новинке. 19 декабря гаджет был сертифицирован организацией Bluetooth Special Interest Group. Обычно устройство выходит в свет спустя примерно месяц после прохождения сертификации, поэтому анонс Nokia 9 стоит ожидать в конце января – начале февраля.

Nokia 9

Согласно сертификации, Nokia 9 PureView выйдет в трех вариантах с номерами моделей TA-1094, TA-1087 и TA-1082, и будет поддерживать Bluetooth 5.0 и 4G LTE.

Nokia 9 PureView сертификация

Согласно предыдущим слухам, Nokia 9 PureView получит 5,9-дюймовый OLED-дисплей с разрешением QHD+. Производительность аппарата обеспечит процессор Snapdragon 845 в тандеме с 8 ГБ оперативной памяти. Ёмкость аккумулятора составит 4150 мАч. Кроме того, смартфон получит защиту по стандарту IP67 и дактилоскопический сканер, интегрированный в дисплей. В качестве программного обеспечения будет использоваться Android 9 Pie.

Официальный релиз Nokia 9 PureView ожидается на выставке Mobile World Congress 2019, которая пройдет в Барселоне с 25 по 28 февраля.


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