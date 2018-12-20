Планшет Honor Waterplay 8 с поддержкой LTE оценён в $250

Компания Huawei выпустила модификацию влагозащищённого планшета Honor Waterplay 8, оборудованную интегрированным модулем для работы в сотовых сетях четвёртого поколения LTE .

Гаджет, о котором идёт речь, дебютировал осенью этого года. Уже в момент анонса сообщалось, что устройство будет доступно в LTE-версии, однако на деле до сих пор предлагались варианты исключительно с поддержкой Wi-Fi.

И вот теперь в преддверии Нового года стартовал приём заказов на модификацию Honor Waterplay 8 LTE . Она доступна только в одной конфигурации — с 4 Гбайт оперативной памяти и с флеш-модулем вместимостью 64 Гбайт. Цена составляет приблизительно 250 долларов США . Покупателям предлагаются серебристый и золотистый цветовые исполнения.

Напомним, что планшет оборудован 8-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 ? 1200 точек. Фронтальная камера использует 8-мегапиксельный сенсор. Сзади расположена сдвоенная камера на базе датчиков с 13 млн пикселей и 2 млн пикселей. «Сердце» устройства — фирменный процессор Kirin 659 с восемью ядрами (до 2,36 ГГц) и графическим ускорителем ARM Mali-T830 MP2.

В третьем квартале текущего года, по оценкам IDC, по всему миру было реализовано 36,4 млн планшетных компьютеров. Это на 8,6 % меньше по сравнению с результатом годичной давности: тогда продажи составляли 39,9 млн штук.



