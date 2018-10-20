OPPO выпустит смартфон с 6,2? экраном HD+ и тремя камерами
OPPO в скором времени представит новый смартфон среднего уровня. Источником информации об устройстве стал Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).
Аппарат фигурирует под обозначениями PBFM00 и PBFT00: эти модели будут различаться цветовым исполнением. Данные TENAA говорят о наличии 6,2-дюймового дисплея формата HD+ с разрешением 1520 ? 720 точек. По всей видимости, экран имеет вырез в верхней части.
Применён восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,8 ГГц. Наблюдатели полагают, что может быть задействован чип Snapdragon 450 или Snapdragon 636. Объём оперативной памяти — 4 Гбайт.
Смартфон получит в общей сложности три камеры. Это двойной тыльный блок на основе сенсоров с 13 млн и 2 млн пикселей и фронтальный 16-мегапиксельный модуль.
Среди прочего упомянуты флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт, дактилоскопический сканер, слот microSD и аккумуляторная батарея ёмкостью 4100 мА·ч. Габариты — 155,9 ? 75,4 ? 8,1 мм, вес — 158 граммов. Используется операционная система Android 8.1.0 Oreo.
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20.10.2018 05:47