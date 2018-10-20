Samsung патентует экранный дактилоскопический сканер для смартфонов

Как мы уже сообщали ранее, все будущие смартфоны Samsung Galaxy S10 должны получить дактилоскопический сканер в зоне экрана. Теперь эту информацию подтверждает документация, обнародованная Всемирной организацией интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).

На иллюстрациях изображён смартфон Samsung с узнаваемым силуэтом. Видно, что компоненты экранного дактилоскопического сканера будут интегрированы в нижнюю половину дисплея.

Патентная документация говорит о том, что за снятие отпечатков пальцев будет отвечать небольшая область. По всей видимости, она сможет распознавать силу нажатия.

Дизайн самого смартфона Galaxy S10 будет отличаться от показанного на иллюстрации. Если верить имеющимся данным, аппарат будет предлагаться в версиях с 5,8-дюймовым и 6,44-дюймовым дисплеем. Старшим модификациям приписывают наличие тройной основной камеры.

Анонс устройств серии Galaxy S10 может состояться в январе 2019 года на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе (США) или в феврале на выставке мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC) в Барселоне (Испания).



