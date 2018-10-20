Lenovo S5 Pro: смартфон с экраном Full HD+ и процессором Snapdragon 625

Lenovo S5 Pro: смартфон с экраном Full HD+ и процессором Snapdragon 625

Компания Lenovo выпустила смартфон S5 Pro, на котором применяется операционная система Android 8.1 Oreo с фирменной программной надстройкой ZUI 5.0.

Новинка получила 6,26-дюймовый дисплей IPS формата Full HD+: разрешение панели составляет 2240 ? 1080 точек. В верхней части экрана имеется вырез: в нём располагается двойная фронтальная камера на основе датчиков с 20 млн и 8 млн пикселей.

Тыльная камера также выполнена в виде сдвоенного блока. В его состав включены сенсоры с 12 млн и 20 млн пикселей. Кроме того, сзади можно обнаружить дактилоскопический сканер для снятия отпечатков пальцев.

В смартфоне применена «система на чипе» Qualcomm Snapdragon 636. Этот процессор объединяет восемь 64-битных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, графический ускоритель Adreno 509 и сотовый модем Snapdragon X12 LTE.

Lenovo S5 Pro: смартфон с экраном Full HD+ и процессором Snapdragon 625

Аппарат несёт на борту 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64 или 128 Гбайт. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3500 мА·ч с поддержкой функции быстрой подзарядки.

Присутствуют адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, приёмник GPS, порт USB-C и 3,5-мм гнездо для наушников. Возможна установка карты microSD и двух SIM-карт. Цена — от 190 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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