Lenovo представила смартфон S5 Pro с четырьмя камерами и 6 ГБ ОЗУ за $190

Компания Lenovo анонсировала новый смартфон Lenovo S5 Pro. Главной особенностью новинки стали четыре камеры: двойная основная и двойная фронтальная.

Дисплей

Lenovo S5 Pro заключен в металлический корпус и оснащен 6,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2246?1080 пикселей и соотношением 19:9. В верхней части экрана имеется «вырез».

Аппаратная основа

Аппаратной основой устройства стал процессор Snapdragon 660 в тандеме с 6 ГБ оперативной памяти. Объём встроенной памяти составляет 64 ГБ. Ёмкость аккумулятора достигает 3500 мАч.

Камеры

За фото- и виде-съемку отвечают двойная основная камера, включающая в себя 12 Мп главный сенсор с апертурой f/1.8 и 20 Мп широкоугольный сенсор Sony IMX350.

Фронтальная камера также двойная и содержит модули 20+8 Мп. Поддерживаются функции ИИ (обе камеры) для распознавания сцены и улучшения качества снимков, а также функция распознавания лица с точностью 99,99%.

Прочее

Lenovo S5 Pro также оснащен портом USB Type-C, двойным звуковым чипом SmartPA, стерео-динамиками и дактилоскопическим сканером на задней панели. Габариты гаджета составляют 154,5?75,45?7,7 мм, вес – 160 граммов. В качестве ПО используется Android 8.1 Oreo с фирменной прошивкой ZUI.

Дата начала продаж и цена

В продаже, на территории Китая, Lenovo S5 Pro появится с 23 октября. Стоимость аппарата составляет около $190. Когда новинка выйдет на международный рынок – пока неизвестно.