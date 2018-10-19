Lenovo представила смартфон S5 Pro с четырьмя камерами и 6 ГБ ОЗУ за $190

Компания Lenovo анонсировала новый смартфон Lenovo S5 Pro. Главной особенностью новинки стали четыре камеры: двойная основная и двойная фронтальная.

S5 Pro

Дисплей

Lenovo S5 Pro заключен в металлический корпус и оснащен 6,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2246?1080 пикселей и соотношением 19:9. В верхней части экрана имеется «вырез».

Аппаратная основа

Аппаратной основой устройства стал процессор Snapdragon 660 в тандеме с 6 ГБ оперативной памяти. Объём встроенной памяти составляет 64 ГБ. Ёмкость аккумулятора достигает 3500 мАч.

Камеры

За фото- и виде-съемку отвечают двойная основная камера, включающая в себя 12 Мп главный сенсор с апертурой f/1.8 и 20 Мп широкоугольный сенсор Sony IMX350.

Lenovo S5 Pro

Фронтальная камера также двойная и содержит модули 20+8 Мп. Поддерживаются функции ИИ (обе камеры) для распознавания сцены и улучшения качества снимков, а также функция распознавания лица с точностью 99,99%.

Прочее

Lenovo S5 Pro также оснащен портом USB Type-C, двойным звуковым чипом SmartPA, стерео-динамиками и дактилоскопическим сканером на задней панели. Габариты гаджета составляют 154,5?75,45?7,7 мм, вес – 160 граммов. В качестве ПО используется Android 8.1 Oreo с фирменной прошивкой ZUI.

Дата начала продаж и цена

В продаже, на территории Китая, Lenovo S5 Pro появится с 23 октября. Стоимость аппарата составляет около $190. Когда новинка выйдет на международный рынок – пока неизвестно.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Технология OPPO Hyper Boost улучшит производительность смартфоновТехнология OPPO Hyper Boost улучшит производительность смартфонов
Смартфон Poptel P60 надежно защищен от воды и паденийСмартфон Poptel P60 надежно защищен от воды и падений
Китайские мошенники годами обманывали AppleКитайские мошенники годами обманывали Apple
ZTE выпустит игровой планшет Nubia HipadZTE выпустит игровой планшет Nubia Hipad
Презентация очередной новинки Nokia намечена на 16 октябряПрезентация очередной новинки Nokia намечена на 16 октября
Блок рекламы


Похожие новости
Смартфон Poptel P10 не боится ни огня, ни холодаСмартфон Poptel P10 не боится ни огня, ни холода
Kyocera KY-O1L – самый тонкий в мире смартфон размером с кредиткуKyocera KY-O1L – самый тонкий в мире смартфон размером с кредитку
Vertu представила люксовый смартфон за $14 000Vertu представила люксовый смартфон за $14 000
Lenovo и LG Display готовят планшет со складным 13-дюймовым экраномLenovo и LG Display готовят планшет со складным 13-дюймовым экраном
Анонсированы смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 ProАнонсированы смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro
Vivo представила безрамочный игровой смартфон Vivo Z3Vivo представила безрамочный игровой смартфон Vivo Z3
Смартфон Meizu Note 8 с тремя камерами дебютирует в конце октябряСмартфон Meizu Note 8 с тремя камерами дебютирует в конце октября
Смартфон игрового уровня Huawei Mate 20X получил гигантский 7,21? дисплейСмартфон игрового уровня Huawei Mate 20X получил гигантский 7,21? дисплей
Ioutdoor Х – ультратонкий смартфон в усиленном исполненииIoutdoor Х – ультратонкий смартфон в усиленном исполнении
Nokia X7: смартфон с «умной» камерой и ценой от $245Nokia X7: смартфон с «умной» камерой и ценой от $245
Последние новости
Подгружаем последние новости