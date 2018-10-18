Vertu представила люксовый смартфон за $14 000

Британская компания Vertu, занимающаяся производством мобильных телефонов высшего класса, в Китае представила новый смартфон Vertu Aster P.

Отметим, что изначально Vertu была дочерней компанией Nokia. В последние годы дела Vertu шли совсем плохо, несколько раз переходя из рук в руки. В 2017 году она закрыла производственные мощности в Британии и обанкротилась. Сейчас торговая марка Vertu принадлежит турецкой компании Baferton.

Дизайн

Новинки сохранила дизайн моделей Vertu. В отделке смартфона использовались сапфировое стекло, рубиновые кнопки, кожа крокодила, ящерицы. Базовая версия поставляется в титановом корпусе чёрной или белой расцветки. Самая дорогая версия Vertu Aster P отделана золотом. Собираются смартфоны в Англии – под откидной крышкой лотка одной из двух SIM-карт можно увидеть гравировку с инициалами мастера, собравшего аппарат.

Характеристики

Vertu Aster P получил 4,9-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1920?1080 пикселей, 12-мегапиксельную основную камеру и 20-мегапиксельную селфи-камеру. Производительность смартфона обеспечивает процессор Qualcomm Snapdragon 660 в тандеме с 6 ГБ оперативной памяти. Объём встроенного флеш-накопителя составляет 128 ГБ. Ёмкость аккумулятора достигает 3200 мАч. Поддерживается быстрая зарядка Quick Charge 3.0.

Также стоит отметить поддержку двухполосного Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC и двух SIM-карт. Слоты для SIM-карт прикрыты крышками-крыльями с подписью человека, собравшего этот гаджет. В качестве операционной системы используется Android 8.1 Oreo.

Цена и старт продаж

Предварительный заказ на Vertu Aster P уже можно оформить в китайском онлайн-магазине JD.com, старт продаж люксового смартфона в Китае начнётся 30 октября. Смартфон доступен в двух конфигурациях. «Базовая» версия в титановом корпусе обойдётся покупателям примерно в $5167. Премиальная версия с золотой отделкой оценена в $14 000.