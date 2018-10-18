Lenovo и LG Display готовят планшет со складным 13-дюймовым экраном
Слухи о складных смартфонах, которые неизбежно появятся на рынке, уже не первый год курсируют в Сети.
Уже целый ряд компаний, включая лидера рынка Samsung, продемонстрировали прототипы, подтверждая тем самым близость к реализации планов по выпуску устройства в новом форм-факторе.
Lenovo тоже не скрывает планов по созданию складного смартфона, и, как сообщили южнокорейские СМИ, китайская компания намерена также наладить выпуск складного планшета, в котором будет использоваться дисплей производства LG.
По данным источников, Lenovo и LG Display объединили усилия, чтобы запустить на рынок первый складной планшет с 13-дюймовым дисплеем, изготовленным южнокорейской компанией.
Такой 13-дюймовый дисплей в сложенном состоянии будет иметь размеры всего 9 дюймов по диагонали при соотношении сторон 4:3, в то время как для формата 16:9 размер панели в сложенном виде будет составлять 8 дюймов.
Устройство с такими габаритами не будет занимать много места, что удобно для повседневного использования. С учётом того, что планшеты используются реже смартфонов, складывать их будут не так часто, что делает компактные компьютеры более подходящими для коммерциализации складных панелей.
LG Display полагает, что с учетом износостойкости и эксплуатационных качеств складная панель более подойдёт для использования в планшетах или ноутбуках, а не смартфонах.
Как утверждают источники, LG Display также планирует поставлять 13-дюймовые складные панели компаниям Dell и LG Electronics.
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17.10.2018 20:43