Lenovo и LG Display готовят планшет со складным 13-дюймовым экраном

Слухи о складных смартфонах, которые неизбежно появятся на рынке, уже не первый год курсируют в Сети.

Уже целый ряд компаний, включая лидера рынка Samsung, продемонстрировали прототипы, подтверждая тем самым близость к реализации планов по выпуску устройства в новом форм-факторе.

Lenovo тоже не скрывает планов по созданию складного смартфона, и, как сообщили южнокорейские СМИ , китайская компания намерена также наладить выпуск складного планшета, в котором будет использоваться дисплей производства LG.

По данным источников, Lenovo и LG Display объединили усилия, чтобы запустить на рынок первый складной планшет с 13-дюймовым дисплеем, изготовленным южнокорейской компанией.

Такой 13-дюймовый дисплей в сложенном состоянии будет иметь размеры всего 9 дюймов по диагонали при соотношении сторон 4:3, в то время как для формата 16:9 размер панели в сложенном виде будет составлять 8 дюймов.

Устройство с такими габаритами не будет занимать много места, что удобно для повседневного использования. С учётом того, что планшеты используются реже смартфонов, складывать их будут не так часто, что делает компактные компьютеры более подходящими для коммерциализации складных панелей.

LG Display полагает, что с учетом износостойкости и эксплуатационных качеств складная панель более подойдёт для использования в планшетах или ноутбуках, а не смартфонах.

Как утверждают источники, LG Display также планирует поставлять 13-дюймовые складные панели компаниям Dell и LG Electronics.



