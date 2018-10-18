Lenovo и LG Display готовят планшет со складным 13-дюймовым экраном

Lenovo и LG Display готовят планшет со складным 13-дюймовым экраном

Слухи о складных смартфонах, которые неизбежно появятся на рынке, уже не первый год курсируют в Сети.

Уже целый ряд компаний, включая лидера рынка Samsung, продемонстрировали прототипы, подтверждая тем самым близость к реализации планов по выпуску устройства в новом форм-факторе.

Lenovo тоже не скрывает планов по созданию складного смартфона, и, как сообщили южнокорейские СМИ, китайская компания намерена также наладить выпуск складного планшета, в котором будет использоваться дисплей производства LG.

По данным источников, Lenovo и LG Display объединили усилия, чтобы запустить на рынок первый складной планшет с 13-дюймовым дисплеем, изготовленным южнокорейской компанией.

Такой 13-дюймовый дисплей в сложенном состоянии будет иметь размеры всего 9 дюймов по диагонали при соотношении сторон 4:3, в то время как для формата 16:9 размер панели в сложенном виде будет составлять 8 дюймов.

Устройство с такими габаритами не будет занимать много места, что удобно для повседневного использования. С учётом того, что планшеты используются реже смартфонов, складывать их будут не так часто, что делает компактные компьютеры более подходящими для коммерциализации складных панелей.

LG Display полагает, что с учетом износостойкости и эксплуатационных качеств складная панель более подойдёт для использования в планшетах или ноутбуках, а не смартфонах.

Как утверждают источники, LG Display также планирует поставлять 13-дюймовые складные панели компаниям Dell и LG Electronics.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Технология OPPO Hyper Boost улучшит производительность смартфоновТехнология OPPO Hyper Boost улучшит производительность смартфонов
Смартфон Poptel P60 надежно защищен от воды и паденийСмартфон Poptel P60 надежно защищен от воды и падений
Китайские мошенники годами обманывали AppleКитайские мошенники годами обманывали Apple
ZTE выпустит игровой планшет Nubia HipadZTE выпустит игровой планшет Nubia Hipad
Презентация очередной новинки Nokia намечена на 16 октябряПрезентация очередной новинки Nokia намечена на 16 октября
Блок рекламы


Похожие новости
Первый складной телефон Samsung на самом деле будет планшетомПервый складной телефон Samsung на самом деле будет планшетом
ZTE выпустит игровой планшет Nubia HipadZTE выпустит игровой планшет Nubia Hipad
Раскрыты подробности о планшете iPad Pro от AppleРаскрыты подробности о планшете iPad Pro от Apple
Смартфон Moto G7 могут оснастить гигантским экраном Full HD+Смартфон Moto G7 могут оснастить гигантским экраном Full HD+
Lenovo намекает на скорый анонс смартфона с 4 камерамиLenovo намекает на скорый анонс смартфона с 4 камерами
Xiaomi снизила стоимость планшета Mi Pad 4Xiaomi снизила стоимость планшета Mi Pad 4
Сгибаемый смартфон Lenovo появился на видеоСгибаемый смартфон Lenovo появился на видео
Игровой планшет Chuwi HiPad наделили неплохой автономностьюИгровой планшет Chuwi HiPad наделили неплохой автономностью
Смартфон-слайдер Lenovo Z5 Pro получит 6,5-дюймовый дисплей на 95% фронтальной панелиСмартфон-слайдер Lenovo Z5 Pro получит 6,5-дюймовый дисплей на 95% фронтальной панели
Раскрыты характеристики мощного смартфона-слайдера Lenovo Z5 ProРаскрыты характеристики мощного смартфона-слайдера Lenovo Z5 Pro
Последние новости
Подгружаем последние новости