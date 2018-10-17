Xiaomi Black Shark 2 протестировали в Geekbench

В бенчмарке Geekbench прошел тестирование готовящийся к выпуску игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2.

Согласно данным бенчмарка новинка будет базироваться на процессоре Snapdragon 845, а не на Snapdragon 855, как предполагалось ранее. Ещё тест в Geekbench подтвердил, что новинка получит 8 ГБ оперативной памяти, а в качестве программного обеспечения Android 8.1.

На сайте Slashleaks также можно увидеть несколько новых изображений Xiaomi Black Shark 2. Отличительной особенностью устройства станет встроенная светодиодная подсветка RGB, которая будет подсвечивать не только рамку гаджета, но и логотип, расположенный на задней панели.

Предположительно, официальный дебют геймерского смартфона Xiaomi Black Shark 2 состоится 23 октября.