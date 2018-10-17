Xiaomi Black Shark 2 протестировали в Geekbench

В бенчмарке Geekbench прошел тестирование готовящийся к выпуску игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2.

Xiaomi Black Shark 2

Согласно данным бенчмарка новинка будет базироваться на процессоре Snapdragon 845, а не на Snapdragon 855, как предполагалось ранее. Ещё тест в Geekbench подтвердил, что новинка получит 8 ГБ оперативной памяти, а в качестве программного обеспечения Android 8.1.

Xiaomi Black Shark 2 Geekbench

На сайте Slashleaks также можно увидеть несколько новых изображений Xiaomi Black Shark 2. Отличительной особенностью устройства станет встроенная светодиодная подсветка RGB, которая будет подсвечивать не только рамку гаджета, но и логотип, расположенный на задней панели.

Xiaomi Black Shark 2
Black Shark 2

Предположительно, официальный дебют геймерского смартфона Xiaomi Black Shark 2 состоится 23 октября.




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