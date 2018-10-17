Apple запатентовала гибкий iPhone

Как известно, разработкой гибких смартфонов уже занимаются многие производители, среди которых Samsung, Huawei, Xiaomi и Oppo. Не исключением стала и компания Apple – на днях купертиновцы получили патент на мобильное устройство с гибким экраном, в котором описываются различные шарнирные механизмы.

iPhone

В патенте указывается, что гибкий экран будет установлен в корпусной части устройства, которая перекрывает шарнир. Аппарат способен сгибаться, когда части корпуса устройства будут вращаться относительно друг друга. К патенту прилагаются изображения гибкого девайса, где показано устройство, согнутое в двух местах.

гибкий iPhone

Согласно слухам, Apple не торопится выпускать складной iPhone. Для начала «яблочный» производитель хочет увидеть аналогичные устройства своих главных конкурентов. И только потом представит свое решение в данной технологии. Первый гибкий смартфон будет выпущен в 2019 году.


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