Apple запатентовала гибкий iPhone

Как известно, разработкой гибких смартфонов уже занимаются многие производители, среди которых Samsung, Huawei , Xiaomi и Oppo. Не исключением стала и компания Apple – на днях купертиновцы получили патент на мобильное устройство с гибким экраном, в котором описываются различные шарнирные механизмы.

В патенте указывается, что гибкий экран будет установлен в корпусной части устройства, которая перекрывает шарнир. Аппарат способен сгибаться, когда части корпуса устройства будут вращаться относительно друг друга. К патенту прилагаются изображения гибкого девайса, где показано устройство, согнутое в двух местах.