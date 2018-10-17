Смартфон Meizu Note 8 с тремя камерами дебютирует в конце октября

Смартфон Meizu Note 8 с тремя камерами дебютирует в конце октября

Компания Meizu, по сообщениям сетевых источников, наметила на 25 октября анонс нового смартфона: в этот день дебютирует аппарат Note 8.

Новинка будет оборудована дисплеем формата Full HD+ размером 6,2 дюйма по диагонали. Разрешение панели составит 2220 ? 1080 точек, соотношение сторон — 19:9.

«Сердцем» послужит неназванный процессор с восемью вычислительными ядрами, функционирующими на тактовой частоте до 1,8 ГГц. Объём оперативной памяти указан в размере 4 Гбайт.

Смартфон получит флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты microSD. Говорится о наличии адаптеров беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, а также приёмника спутниковых систем навигации GPS и ГЛОНАСС.

Смартфон Meizu Note 8 с тремя камерами дебютирует в конце октября

Разрешение фронтальной камеры — 8 млн пикселей. В тыльной части корпуса будет установлена сдвоенная камера на основе сенсоров с 12 и 5 млн пикселей. Упомянут дактилоскопический сканер.

Габариты новинки — 153,64 ? 75,56 ? 7,95 мм, вес — 168 граммов. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 3500 мА·ч. Операционная система — Android 8.1 (Oreo) с надстройкой Flyme OS.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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