Бренд Vertu отпразднует возвращение на рынок мероприятием 17 октября

Бренд Vertu отпразднует возвращение на рынок мероприятием 17 октября

Известный производитель премиум-смартфонов и аксессуаров класса «люкс» Vertu, начавший в прошлом году процесс ликвидации в связи невозможностью выплаты зарплаты персоналу и оплаты счетов поставщиков, намерен вновь вернуться на рынок.

Китайский сайт ithome.com опубликовал приглашение, разосланное брендом местным СМИ, с предложением посетить 17 октября мероприятие Vertu.

Бренд Vertu отпразднует возвращение на рынок мероприятием 17 октября

В приглашении содержится информация о времени и месте события, а также требуемом дресс-коде. Также в нём имеются надписи на китайском — «Live or Die» (жить или умереть) и «Handmade in England» (изготовлено вручную в Англии).

Бренд Vertu отпразднует возвращение на рынок мероприятием 17 октября

«Handmade in England» был девизом Vertu до перехода в собственность компании Godin Holdings из Гонконга. Напомним, что новый гендиректор Vertu Билли Кротти (Billy Crotty) заявил, что не будет отказываться от этого девиза в пользу «Сделано в Китае» (Godin Holdings связана с Godin Cyberspace Security Technology (GodinSec) из материкового Китая), так как он был одной из главных причин, побудивших компанию к покупке Vertu.

Никакой информации о том, какой смартфон будет представлен на мероприятии Vertu, пока нет. Вполне возможно, что это будет разработка китайской компании TCL, заключившей соглашение о сотрудничестве с производителем премиум-смартфонов за месяц до начала его ликвидации.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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