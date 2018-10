Смартфон Nokia 7.1 Plus полностью рассекречен накануне анонса

Холдинг HMD Global готов к анонсу своего нового смартфона Nokia 7.1 Plus, который в ряде стран будет известен как Nokia X7. Однако сама премьера уже никого не интересует, так как мобильник был полностью рассекречен сегодня – известны все основные подробности о нем.



В сеть попали и характеристики, и рендеры смартфона Nokia 7.1 Plus, так что его финальный облик отныне тоже не является тайной. Моноблок отнесен к среднему классу и укомплектован экраном Full HD+ на 6,2 дюйма с вырезом, 4 или 6 Гб ОЗУ, штатным накопителем на 128 или 64 гигабайта и отличным для своей категории процессором Qualcomm 710 на восьми ядрах. Смартфон поддерживает установку двух SIM-карт и накопителя microSD.



В Nokia 7.1 Plus встроены фотокамеры 20 Мп спереди с распознаванием лиц и 12+13 Мп сзади с качественной оптикой от лаборатории Zeiss. Вместе с батареей емкостью 3500 мАч смартфон весит 178 граммов, и его толщина не превышает 8 миллиметров, что очень даже неплохо. Сам Nokia 7.1 Plus покажут уже буквально завтра в Поднебесной, но он нацелен на международный релиз, который состоится 23 октября текущего года. В продажу смартфон поступит с ОС Android 8.1 Oreo и грядущим обновлением до Android 9 Pie, а вот цена его точно никого не порадует – о 390 долларов США .