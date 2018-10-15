Palm выпустила смартфон на Android: скромный размер и характеристики, но высокая цена

Американская компания-производитель карманных ПК и смартфонов Palm, после длительного перерыва, выпустила новый миниатюрный гаджет. Новинка обладает модулем LTE и работает только синхронно с основным смартфоном. При этом «большой» смартфон брать с собой не обязательно.

Palm

Характеристики

Смартфон под названием Palm оснащен 3,3-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1280?720 пикселей. Спереди и сзади аппарат покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 3. Предусмотрена защита от воды и пыли по стандарту IP68.

Palm

Производительность девайса обеспечивает процессор Snapdragon 435 в тандеме с 3 ГБ оперативной памяти. Объём встроенной памяти составляет 32 ГБ. Ёмкость аккумулятора достигает 800 мАч. Время автономной работы – 1 день.

Помимо этого, Palm получил 12-мегапикслеьную основную камеру и 8-мегапиксельную селфи-камеру. Дактилоскопического сканера нет – разблокировка смартфона осуществляется при помощи оптического сенсора для сканирования лица.

Palm
Palm
Palm

Имеется порт USB Type-C, но нет 3,5-мм аудио-разъема. Габариты гаджета: 96,6?50,6?7,4 мм, вес – 62,5 граммов. В качестве операционной системы используется Android 8.1 Oreo. Смартфон поддерживает работу с голосовым помощником Google Assistant и способен синхронизироваться с основным смартфоном.

Дата начала продаж и стоимость

Palm будет доступен лишь у американского оператора Verizon (в гаджете стоит «несъёмная» nano-SIM) с ноября текущего года. Стоимость миниатюрного смартфона составляет $350 – это на $50 дороже, чем стоит полноценный Xiaomi Poco F1 с процессором Snapdragon 845 и 6 ГБ ОЗУ.

Palm


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