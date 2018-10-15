Дизайн и характеристики смартфона Nokia 7.1 Plus (Nokia X7)

В сети появились официальные рекламные изображения готовящегося к выпуску смартфона Nokia 7.1 Plus. На азиатском рынке новинка выйдет под названием Nokia X7. Также стали известны и некоторые спецификации грядущего гаджета.

Nokia 7.1 Plus получит 6,18-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 2246?1080 пикселей. Аппаратной основой смартфона станет процессор Qualcomm Snapdragon 710 в тандеме с 4/6 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флеш-накопителя составит 64/128 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами. Ёмкость аккумулятора – 3500 мАч.

Помимо этого, Nokia 7.1 Plus будет обладать двойной основной камерой с оптикой Carl Zeiss, которая включает в себя модули на 12 и 13 Мп. Разрешение фронтальной камеры составит 20 Мп.

В качестве программного обеспечения будет использоваться Android 8.1. А вскоре можно будет обновиться и до Android 9.0 Pie.

Презентация Nokia 7.1 Plus состоится уже завтра. В продаже новинка появится с 23 октября по цене $390.