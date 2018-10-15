«Живые» фотографии раскрыли облик смартфона Samsung Galaxy A6s

Сетевые источники опубликовали «живые» фотографии пока не представленного официально смартфона Samsung: утверждается, что на снимках запечатлён аппарат Galaxy A6s.

Изображения говорят о том, что новинка дебютирует как минимум в четырёх вариантах цветового исполнения — чёрном, синем, красном и пурпурном.

Экран не имеет выреза в верхней части. Отмечается, что применена панель Infinity Display формата Full HD+ с разрешением 2160 ? 1080 точек. Размер дисплея, если верить имеющейся информации, составляет 5,99 дюйма по диагонали.

В тыльной части корпуса можно видеть сдвоенную камеру, оптические модули которой расположены по вертикали в верхнем левом углу. Ниже установлена двойная светодиодная вспышка. Кроме того, сзади размещён сканер отпечатков пальцев.

Смартфону приписывают использование процессора Qualcomm Snapdragon 660. Конфигурация чипа предусматривает наличие восьми вычислительных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графического контроллера Adreno 512 и модема X12 LTE .

Аппарат получит 6 Гбайт оперативной памяти, флеш-модуль вместимостью 64/128 Гбайт (плюс карта microSD), адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС и аккумулятор на 3300 мА·ч. Операционная система — Android 8.1 Oreo.



