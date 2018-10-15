Смартфон Vivo Z3 получит процессор Snapdragon 710 и технологию Dual Turbo

Смартфон Vivo Z3 получит процессор Snapdragon 710 и технологию Dual Turbo

Китайская компания Vivo обнародовала тизер-изображение, говорящее о скорой презентации нового смартфона среднего уровня, который носит обозначение Z3.

Аппарат получит процессор Snapdragon 710 разработки Qualcomm. Коротко напомним ключевые характеристики этого чипа: восемь ядер Kryo 360 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 616 и сотовый модем Snapdragon X15 LTE со скоростью передачи данных до 800 Мбит/с.

По имеющейся информации, смартфон получит 6,3-дюймовый дисплей формата Full HD+ с разрешением 2280 ? 1080 точек, 4 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт, двойную основную камеру с датчиками на 16 и 2 млн пикселей, фронтальную 12-мегапиксельную камеру и аккумулятор ёмкостью 3240 мА·ч.

Смартфон Vivo Z3 получит процессор Snapdragon 710 и технологию Dual Turbo

В тизере сказано о поддержке технологии Dual Turbo. Она включает функции System Turbo и Game Turbo: первая отвечает за ускорение загрузки приложений, а вторая — за улучшение игрового процесса.

Официальная презентация смартфона Vivo Z3 намечена на 17 октября. Аппарат будет поставляться с операционной системой Android 8.1 Oreo. Покупатели смогут выбирать между различными вариантами цветового исполнения.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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