Смарт-часы Watch GT «засветились» на сайте Huawei

Сетевые источники сообщают о том, что на официальном сайте Huawei на некоторое время появилась страница (на момент написания данного материала была недоступна), посвящённая новым «умным» часам Watch GT.

Гаджет оборудован AMOLED-дисплеем размером 1,39 дюйма по диагонали. Разрешение составляет 454 ? 454 точки; поддерживается сенсорное управление.

Известно, что в основу новинки положен процессор с архитектурой ARM Cortex-M4. Оснащение включает приёмник спутниковых навигационных систем GPS/ГЛОНАСС, акселерометр, гироскоп, датчики давления и освещённости, а также электронный компас. Кроме того, есть сенсор частоты сердечных сокращений.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 420 мА·ч. Пользователям обещан месяц работы в режиме обычных часов. При использовании смарт-функций и GPS время автономной работы заявлено на уровне 22 часов.

Ранее сообщалось, что гаджет будет использовать проприетарную программную платформу. Говорится, что для работы с часами потребуется Android-смартфон с надстройкой EMUI 9.0.

Официальный анонс часов Huawei Watch GT ожидается на следующей неделе.



