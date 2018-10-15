Смарт-часы Watch GT «засветились» на сайте Huawei
Сетевые источники сообщают о том, что на официальном сайте Huawei на некоторое время появилась страница (на момент написания данного материала была недоступна), посвящённая новым «умным» часам Watch GT.
Гаджет оборудован AMOLED-дисплеем размером 1,39 дюйма по диагонали. Разрешение составляет 454 ? 454 точки; поддерживается сенсорное управление.
Известно, что в основу новинки положен процессор с архитектурой ARM Cortex-M4. Оснащение включает приёмник спутниковых навигационных систем GPS/ГЛОНАСС, акселерометр, гироскоп, датчики давления и освещённости, а также электронный компас. Кроме того, есть сенсор частоты сердечных сокращений.
Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 420 мА·ч. Пользователям обещан месяц работы в режиме обычных часов. При использовании смарт-функций и GPS время автономной работы заявлено на уровне 22 часов.
Ранее сообщалось, что гаджет будет использовать проприетарную программную платформу. Говорится, что для работы с часами потребуется Android-смартфон с надстройкой EMUI 9.0.
Официальный анонс часов Huawei Watch GT ожидается на следующей неделе.
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Mobile
14.10.2018 23:50