Технология OPPO Hyper Boost улучшит производительность смартфонов

Технология OPPO Hyper Boost улучшит производительность смартфонов

Китайская компания OPPO представила фирменную технологию, призванную увеличить быстродействие смартфонов при выполнении ключевых задач.

Решение получило название Hyper Boost. Это специализированный программный движок, который разработан для аппаратов под управлением операционной системы Android.

Hyper Boost обеспечивает оптимизацию производительности в трёх областях — собственно система, приложения и игры. Отмечается, что OPPO сотрудничает со сторонними разработчиками для улучшения быстродействия в 100 наиболее популярных мобильных играх. Кроме того, Hyper Boost поможет улучшить работу востребованных приложений, в частности, мессенджеров.

Технология OPPO Hyper Boost улучшит производительность смартфонов

Компания OPPO отмечает, что в дальнейшем возможности Hyper Boost будут расширяться за счёт применения средств искусственного интеллекта. Первыми смартфонами, которые получат поддержку новой технологии, станут аппараты серии OPPO R17, дебютировавшие минувшим летом.

Добавим, что ранее систему GPU Turbo для ускорения работы смартфонов представила компания Huawei. Утверждается, что эта технология повышает производительность графической подсистемы чипсета на 60 % и снижает энергопотребление на 30 %. В результате, улучшается качество игрового процесса и увеличивается время автономной работы мобильного устройства.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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