Технология OPPO Hyper Boost улучшит производительность смартфонов
Китайская компания OPPO представила фирменную технологию, призванную увеличить быстродействие смартфонов при выполнении ключевых задач.
Решение получило название Hyper Boost. Это специализированный программный движок, который разработан для аппаратов под управлением операционной системы Android.
Hyper Boost обеспечивает оптимизацию производительности в трёх областях — собственно система, приложения и игры. Отмечается, что OPPO сотрудничает со сторонними разработчиками для улучшения быстродействия в 100 наиболее популярных мобильных играх. Кроме того, Hyper Boost поможет улучшить работу востребованных приложений, в частности, мессенджеров.
Компания OPPO отмечает, что в дальнейшем возможности Hyper Boost будут расширяться за счёт применения средств искусственного интеллекта. Первыми смартфонами, которые получат поддержку новой технологии, станут аппараты серии OPPO R17, дебютировавшие минувшим летом.
Добавим, что ранее систему GPU Turbo для ускорения работы смартфонов представила компания Huawei. Утверждается, что эта технология повышает производительность графической подсистемы чипсета на 60 % и снижает энергопотребление на 30 %. В результате, улучшается качество игрового процесса и увеличивается время автономной работы мобильного устройства.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Mobile
13.10.2018 09:38
15.10.2018 00:19