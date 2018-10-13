Первый складной телефон Samsung на самом деле будет планшетом

Первый складной телефон Samsung на самом деле будет планшетом

Слухи о выпуске корпорацией Samsung складного смартфона в последние месяцы участились, но модель представлена ещё не была. О том, каким будет инновационное устройство от южнокорейского гиганта, в общих чертах рассказал генеральный директор мобильного подразделения компании Донг Джин Ко (DJ Koh).

В кулуарах пресс-конференции, посвящённой анонсу Galaxy A9 (2018), глава мобильного бизнеса Samsung описал первое складное устройство бренда как «многофункциональный планшет, который можно сложить в более компактный смартфон».

Сроки выхода упомянутого гаджета топ-менеджер не назвал, но намекнул на то, что работа над проектом ведётся тщательная. «Когда мы представим складной телефон, он должен быть действительно значимым для потребителя. Если пользовательский опыт взаимодействия с устройством не соответствует моим стандартам, я не выпускаю такой продукт», — заявил Донг Джин Ко.

Рекламный ролик, демонстрирующий преимущества складных гаджетов, Samsung выпустила ещё пять лет назад

Ожидается, что новинка будет продаваться по всему миру, то есть не повторит судьбу изогнутого смартфона Galaxy Round. Последний дебютировал в 2013 году и был доступен только в Южной Корее. Правда, даже на своей родине он не пользовался спросом. Но в отношении складного аппарата гендиректор Samsung Mobile настроен более оптимистично: «Возможно, на момент начала продаж складной телефон будет нишевым продуктом, но в последствии спрос на него увеличится».

Не исключено, что анонс нового устройства состоится в рамках мероприятия Samsung Developer Conference, которое пройдёт в следующем месяце в Сан-Франциско. Но в продажу новинка может поступить только в следующем году. Надо отметить, что Samsung — не единственный производитель, намеревающийся выйти на рынок складных мобильных устройств. Аналогичные планы, к примеру, имеет Huawei.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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