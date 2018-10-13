Презентация очередной новинки Nokia намечена на 16 октября

Компания HMD Global обнародовала серию тизер-изображений, говорящих о том, что 16 октября на специальном мероприятии в Пекине (Китай) состоится презентация нового смартфона Nokia.

Изображения указывают на то, что аппарат получит процессор Snapdragon и камеру с интеллектуальными функциями. Кроме того, можно заметить симметричный порт USB Type-C. Наконец, тизеры намекают на наличие стереофонических динамиков в нижней части корпуса.

Наблюдатели сходятся во мнении, что на грядущей презентации дебютирует смартфон среднего уровня Nokia 7.1 Plus. Если верить имеющимся данным, «сердцем» этого аппарата послужит процессор Snapdragon 710, который объединяет восемь ядер Kryo 360 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 616 и модем Snapdragon X15 LTE .

Аппарату Nokia 7.1 Plus приписывают наличие 6,18-дюймового дисплея с разрешением 2246 ? 1080 точек; экран имеет вырез в верхней части. Новинка получит 20-мегапиксельную селфи-камеру, двойную основную камеру на базе датчиков с 12 млн и 13 млн пикселей, 6 Гбайт оперативной памяти и аккумуляторную батарею ёмкостью 3400 мА·ч. Операционная система — Android 8.1 Oreo.



