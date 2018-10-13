ZTE выпустит игровой планшет Nubia Hipad
Компания ZTE активно работает над новым планшетным компьютером под названием Nubia Hipad, который будет позиционировать в качестве геймерского гаджета. Сложно сказать, что же в нем такого игрового, помимо дизайна, ведь играть на большом экране без джойстиков не очень удобно, но все-таки.
Анонс Nubia Hipad пока еще не состоялся, однако в сети уже есть его качественный рендер, на котором также имеется краткий перечень его характеристик. Планшет несет в себе 3 Гб RAM и 32 Гб ROM, OC Android 8.1 Oreo, солидную батарею 7000 мАч и процессор MediaTek Helio X27, которому скоро исполнится два года. Действительно, в топовые мобильные игры на такой конфигурации не поиграешь, и даже Танки наверняка будут подтормаживать на максимальной графике, так что Nubia Hipad – это какой угодно, но только не игровой планшет.
Впрочем, предоставленная информация не является официальной, и на деле грядущий Nubia Hipad вполне может предоставить 8 Гб RAM, 128 Гб ROM, мощный CPU от Qualcomm и прочие современные примочки. Пока что наиболее интересным компонентом планшета, помимо батареи, является его экран Full HD с матрицей IPS и диагональю 10,1 дюйма. Дизайн Nubia Hipad схож с обликом флагманского игрового смартфона Nubia Red Magic, который был представлен ZTE весной текущего года.
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Mobile
13.10.2018 09:38
13.10.2018 09:38