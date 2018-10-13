Microsoft разрабатывает гибкий смартфон Surface

Согласно новому патенту, полученный компанией Microsoft во Всемирной организации интеллектуальной собственности, редмондцы готовят к выпуску гибкий смартфон под названием Microsoft Surface.

Новинка будет оснащена одним большим дисплеем, который благодаря встроенным шарнирам сможет складываться пополам. В сложенном виде аппарат сможет использоваться как смартфон, а в разложенном виде – как планшет.

Подтверждение тому, что действительно работает над гибким смартфоном, было найдено в языковом наборе (language pack) Andromeda OS, который появился в Microsoft Store. В исходном коде описывался сгибающийся аппарат, который способен принимать и совершать звонки, а также записывать их автоматически. Заявлена поддержка приложения Universal Windows Platform и режима Productivity, благодаря которому гаджет в сложенном виде можно подключить к внешнему дисплею вместе с клавиатурой и мышью.