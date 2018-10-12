Китайские мошенники годами обманывали Apple

За последние 4 года Apple значительно снизила частоту мошенничества с заменой iPhone в фирменных магазинах в Китае – сообщает издание The Information, ссылаясь десятки анонимных бывших сотрудников Apple.

Apple iPhone Xr

В 2013 году сотрудники Apple выявили мошенническую схему по которой из подержанных оригинальных смартфонов Apple заменялись компоненты на неисправные, после чего устройства обменивали как «поломанные» на новые в официальных магазинах Apple.

Изначально мошенники начали действовать в Шэньчжэне, где был открыт первый официальный Apple Store в 2012 году. После этого количество обращений за неделю по ремонту и замене возросло с 200 до 2000 за первые 6 месяцев, что практически в 3 раза выше показателей главного магазина Apple в Нью-Йорке.

Сначала сотрудники китайских магазинов Apple обменивали «поломанные» iPhone на новые в гарантийных случаях без проблем, как и в других регионах. Однако после нанесения мошенниками миллиардных убытков, руководством Apple был введен обязательный запрос на собственность устройств и диагностику смартфонов без разборки с помощью специального оборудования.


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