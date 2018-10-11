Игровой смартфон Razer Phone 2 представлен официально: Snapdragon 845, 8 ГБ ОЗУ и система охлаждения

Состоялась официальная презентация нового игрового смартфона Razer Phone 2. Смартфон получил топовые характеристики, но в тоже время и приличную цену – на $100 выше, чем у предшественника.

Дисплей

Razer Phone 2 имеет 5,72-дюймовый LCD-дисплей с разрешением QHD (2560?1440 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Яркость, по сравнению с оригинальным Razer Phone, выросла на 50% – до 580 нит. Есть поддержка HDR.

Аппаратная платформа, аккумулятор, ОС

Аппаратной основой Razer Phone 2 выступает чипсет Qualcomm Snapdragon 845 (у Razer Phone – Snapdragon 835), объём ОЗУ составляет 8 ГБ, а ПЗУ – 64 ГБ. Позже Razer выпустит версию со 128 ГБ памяти. Есть слот microSD. Присутствует система охлаждения Vapor Chamber, которая не даст смартфону перегреться.

Из коммуникаций стоит отметить наличие NFC – прочие беспроводные модули стандартные и также на месте. Есть порт USB-C, но 3.5 мм для наушников убрали.

В качестве операционной системы используется Android 8.1 Oreo с надстройкой Nova Launcher Prime. В будущем Razer обещает обновление до Android 9.

Ёмкость аккумулятора составляет 4000 мАч, как и у первого Razer Phone, однако новая модель теперь поддерживает 15-ваттную беспроводную зарядку и быструю зарядку Qualcomm QuickCharge 4+.

Дизайн

Razer Phone 2 получил слегка обновленный дизайн корпуса с фирменной технологией подсветки Razer Chroma RGB и защитой от пыли и влаги стандарта IP67. Смартфон доступен только в чёрном цвете.

А вот цвет подсветки можно поменять в настройках – логотип работает как индикатор уведомлений. Корпус выполнен из стекла и обрамлён алюминиевой рамкой, есть защита от воды по стандарту IP67, выдерживающая погружение до 1 метра в течение 30 минут. Звук обеспечивается мощными стерео-динамиками Dolby Atmos.

Габариты Razer Phone 2 составляют 158,5?79?8,5 мм.

Камеры

Также у смартфона есть модная ныне двойная камера с сенсором Sony IMX. Первая камера – широкоугольная на 12 Мп c апертурой f/1.75 и фазовым автофокусом Dual Pixel AF, а вторая – телефото-объектив на 12 Мп c f/2.6. Есть поддержка съёмки FullHD-видео с частотой 120 к/с. Видео с разрешением 2160p поддерживает только 60 к/с.

Селфи-камера осталась прежней – 8-мегапиксельной, поддерживается запись видео 1080p на скорости 60 к/с.

Стоимость

Рекомендованная стоимость Razer Phone 2 составляет $799/€850, тогда как предшественник на старте продаж предлагался за $699/€750. Предзаказ на смартфон можно оформить уже сегодня. За беспроводное ЗУ Razer Wireless Charger нужно выложить ещё $100. Сроки начала продаж пока неизвестны.