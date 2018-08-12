Samsung Galaxy Note9 разобрали и сравнили с предшественником

Сразу же после выхода флагманского фаблета Samsung Galaxy Note9 эксперты компании Tech-Town разобрали новинку, в результате чего они запечатлили некоторые интересные особенности.

Galaxy Note9 как и предшественник выполнен во влагозащенном корпусе, включая герметичный отсек для стилуса S Pen, который отличается более надёжным креплением.

Новинка отличается подключением гнезда зарядки непосредственно к системной плате в качестве отдельного элемента, что позволяет заменить его с гораздо большей лёгкостью.

Аккумулятор ёмкостью 4000 мАч несколько увеличился в размерах, однако уменьшение внутренних компонентов и лучшая их компоновка позволили не увеличивать габариты самого смартфона.

Samsung Galaxy Note9 получил серьезную систему жидкостного охлаждения Water Carbon Cooling, которая обеспечивает стабильность системы при высоких нагрузках.

В заключении эксперты констатировали высокий уровень влагозащиты и качества сборки Galaxy Note9, что вполне соответствует стоимости флагмана в $1000.