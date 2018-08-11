Смартфон BlackBerry KEY2 LE на платформе Snapdragon 636 показал лицо

В июле мы сообщали, что у смартфона BlackBerry KEY2 (на первой иллюстрации) появится «облегчённая» версия в виде модели BlackBerry KEY2 LE. Теперь сетевые источники обнародовали характеристики и изображения этого аппарата.

Напомним, что смартфон BlackBerry KEY2 располагает 4,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1620 ? 1080 точек, QWERTY-клавиатурой и двойной тыльной камерой на основе 12-мегапиксельных сенсоров. Применён процессор Snapdragon 660, работающий в тандеме с 6 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя составляет 64 или 128 Гбайт. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3500 мА·ч. Габариты равны 151,4 ? 71,8 ? 8,5 мм, вес — 168 г.

Аппарат BlackBerry KEY2 LE (на второй иллюстрации) унаследует у оригинальной версии экран, под которым также будет располагаться клавиатура с раскладкой QWERTY. В то же время другие характеристики претерпят изменения.

Так, «сердцем» послужит процессор Qualcomm Snapdragon 636. Он содержит восемь 64-битных ядер Qualcomm Kryo 260 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, графический ускоритель Qualcomm Adreno 509 и сотовый модем Snapdragon X12 LTE со скоростью передачи данных до 600 Мбит/с.

Объём оперативной памяти уменьшится до 4 Гбайт; вместимость флеш-модуля составит 32 или 64 Гбайт. В тыльной части корпуса расположится сдвоенная камера на основе сенсоров с 13 и 5 млн пикселей.

Ёмкость аккумулятора значится в размере 3000 мА·ч. Указаны габариты и вес — 150,25 ? 71,8 ? 8,35 мм и 156 граммов. Анонс может состояться в ближайшие недели.



