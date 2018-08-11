Утечка говорит о грядущем анонсе трёх смартфонов семейства Moto P30

15 августа в Китае пройдёт мероприятие, на котором ожидается анонс смартфонов Moto. Сетевые источники сообщают, что в этот день могут дебютировать три аппарата серии Moto P30.

Речь идёт о моделях Moto P30, Moto P30 Play и Moto P30 Note. Упоминания смартфонов были обнаружены в китайском разделе сайта производителя. К сожалению, информации об этих аппаратах немного — указана лишь конфигурация памяти.

Так, базовая версия Moto P30 будет нести на борту 6 Гбайт ОЗУ. Флеш-накопитель в зависимости от модификации сможет вмещать 64 или 128 Гбайт информации.

Менее дорогой аппарат Moto P30 Play получит 4 Гбайт оперативной памяти. Упомянута только одна версия — с флеш-модулем на 64 Гбайт.

Наконец, устройство Moto P30 Note поступит в продажу в модификациях с 4 и 6 Гбайт ОЗУ. При этом обе будут снабжены накопителем ёмкостью 64 Гбайт. По всей видимости, этот аппарат станет самым крупным в семействе.

Известно также, что покупатели смогут выбирать между несколькими вариантами цветового исполнения, в частности, между белым и чёрным.



