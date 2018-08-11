iPhone 6 взорвался на приборной панели автомобиля

На просторах всемирной паутины появилось видео, где показано как iPhone 6 надувается и воспламеняется прямо в движущемся по трассе автомобиле. Владелица «яблочного» смартфона, которая находилась в тот злополучный момент за рулем, не пострадала.

iPhone 6

Как утверждает женщина, возгорание гаджета произошло из-за неисправного аккумулятора. За несколько дней до случившегося, в iPhone 6 была заменена батарея. Однако это произошло не в авторизованном сервисном центре.

В комментариях к опубликованному видео, некоторые пользователи объясняют, что возгорание смартфона произошло по вине хозяйки: в Шанхае, где произошел инцидент температура воздуха достигает +40°. А как известно, воздействие солнечных лучей и экстремальных температур негативно сказываются на работе мобильных устройств.


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