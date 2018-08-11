Смартфону Xiaomi Mi 8 Youth Edition приписывают наличие 8 Гбайт ОЗУ
Сетевые источники сообщают о том, что китайская компания Xiaomi готовит к выпуску новую модификацию флагманского аппарата Mi 8, дебютировавшего в мае нынешнего года.
Напомним, что смартфон Mi 8 оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 845 (восемь ядер Kryo 385 с тактовой частотой до 2,8 ГГц, графический ускоритель Adreno 630 и модем Snapdragon X20 LTE). Дисплей размером 6,21 дюйма по диагонали обладает разрешением 2248 ? 1080 точек. В вырезе в верхней части экрана расположена 20-мегапиксельная селфи-камера. Основная двойная камера полагается на 12-мегапиксельные сенсоры.
Базовая версия Mi 8 снабжена 6 Гбайт оперативной памяти. Существует также модификация Mi 8 Explorer Edition, наделённая 8 Гбайт ОЗУ.
Готовящийся к выпуску вариант смартфона фигурирует как Mi 8 Youth Edition. Он якобы будет нести на борту процессор Qualcomm Snapdragon 710, который объединяет восемь ядер Kryo 360 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 616 и сотовый модем Snapdragon X15 LTE.
Отмечается, что версия Mi 8 Youth Edition получит 8 Гбайт оперативной памяти, а флеш-накопитель сможет вмещать 128 Гбайт информации. Не исключено также, что будет увеличена ёмкость аккумулятора (у нынешнего аппарата она равна 3400 мА·ч).
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11.08.2018 01:46