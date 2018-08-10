Google Chrome 69 поддерживает вырезы на экране

Новая бета-версия мобильного браузера Google Chrome 69 получила оптимизацию для смартфонов с популярным сейчас вырезом в дисплее для правильного отображения сайтов.

Chrome 69

Помимо этого, Chrome 69 получил функцию проигрывания мультимедийных файлов на ультрабюджетных устройствах под управлением ОС Android Go, что позволит не устанавливать отдельный проигрыватель для экономии пространства.

Также Chrome 69 оснастили улучшенным менеджером загрузок с интегрированными кнопками для удобства поиска и сортировки.

Chrome 69 для ПК и Mac получил функцию picture-in-picture при воспроизведении видео, что позволит закрепить окно с воспроизводимым контентом поверх просматриваемых вкладок.

Выход финальной версии браузера Chrome 69 ожидается уже в сентябре.


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