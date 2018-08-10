YouTube назвал лучшие смартфоны для просмотра своих видео. В списке нет iPhone

На официальном сайте YouTube Device Report появился список устройств с маркировкой «YouTube Signature Device». Так видеохостинг отметил 18 лучших смартфонов для просмотра роликов на площадке, пишут AIN.UA .

Учитывалась возможность работы с 360-градусным видео, качество показа 4K-изображения, поддержка HDR и видео с высокой частотой кадров. Сообщается, что команда YouTube протестировала каждое устройство и связалась с производителями в случае возникновения проблем при просмотре.

В список попали Note 8 и презентованный вчера Note 9, Xiaomi Mi 8, OnePlus 6, Samsung Galaxy S8 и S8+, S9 и S9+, Google Pixel 2 и Pixel 2 XL, HTC U12, Xperia XZ2 Premium и другие устройства. Они расположены в произвольном порядке — позиция не отражает качество просмотра.

Презентация Galaxy Note 9. Фото: The Verge

Ни одна модель iPhone не добилась статуса «YouTube Signature Device». Издание The Verge предполагает, что это может быть связано с отсутствием поддержки фирменного кодека VP9, созданного Google . Из-за его отсутствия в браузере Safari, например, нельзя просматривать ролики в 4K-разрешении.