Apple позволит использовать iPhone для идентификации личности

В ведомство по патентам и товарным знакам США поступила заявка Apple на технологию идентификации личности с помощью смартфонов iPhone, что позволит использовать их вместо документов.

iPhone X

Суть разработки заключена в передаче зашифрованной личной информации из защищенного хранилища к запрашивающему данные устройству с помощью радиочастотных технологий, таких как уже достаточно популярная NFC. Защита личной информации будет обеспечена технологиями биометрического определения личности Touch ID и Face ID.

Новая разработка может найти применение как в частных, так и государственных компаниях, например, в качестве пропускной системе или паспортного контроля. Тем не менее, стоит заметить, что Apple еженедельно направляет в ведомство по патентам и товарным знакам США большое количество заявок, однако лишь их немногая часть доходит до финальной коммерческой продукции.


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