Apple позволит использовать iPhone для идентификации личности

В ведомство по патентам и товарным знакам США поступила заявка Apple на технологию идентификации личности с помощью смартфонов iPhone , что позволит использовать их вместо документов.

Суть разработки заключена в передаче зашифрованной личной информации из защищенного хранилища к запрашивающему данные устройству с помощью радиочастотных технологий, таких как уже достаточно популярная NFC . Защита личной информации будет обеспечена технологиями биометрического определения личности Touch ID и Face ID.