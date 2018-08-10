Xiaomi представила бренд Poco

Китайская компания Xiaomi официально представила в Индии новый бренд Poco, под которым будут выпускаться мобильные устройства.

Первым продуктом под названной маркой станет аппарат Pocophone F1, о котором мы на днях рассказывали. По имеющейся информации, этот смартфон получит процессор Snapdragon 845 с жидкостным охлаждением, 6 Гбайт оперативной памяти, 5,99-дюймовый дисплей с разрешением 2246 ? 1080 точек, двойную основную камеру и аккумуляторную батарею ёмкостью 4000 мА·ч.

Компания Xiaomi уже зарегистрировала на площадке Twitter аккаунт Pocophone Global. Это говорит о том, что смартфоны под данным брендом, вероятнее всего, будут доступны на мировом рынке.

Добавим, что анонс Pocophone F1 ожидается в ближайшее время. Новинка будет предлагаться с операционной системой Android 8.1 Oreo (с надстройкой MIUI 9.0) по ориентировочной цене от 500 долларов США .

Во втором квартале текущего года Xiaomi поставила 31,9 млн смартфонов, заняв 9,3 % глобального рынка. Компания находится на четвёртом месте в списке ведущих производителей, уступая только Samsung, Huawei и Apple .



