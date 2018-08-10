Xiaomi представила бренд Poco

Xiaomi представила бренд Poco

Китайская компания Xiaomi официально представила в Индии новый бренд Poco, под которым будут выпускаться мобильные устройства.

Первым продуктом под названной маркой станет аппарат Pocophone F1, о котором мы на днях рассказывали. По имеющейся информации, этот смартфон получит процессор Snapdragon 845 с жидкостным охлаждением, 6 Гбайт оперативной памяти, 5,99-дюймовый дисплей с разрешением 2246 ? 1080 точек, двойную основную камеру и аккумуляторную батарею ёмкостью 4000 мА·ч.

Xiaomi представила бренд Poco

Компания Xiaomi уже зарегистрировала на площадке Twitter аккаунт Pocophone Global. Это говорит о том, что смартфоны под данным брендом, вероятнее всего, будут доступны на мировом рынке.

Добавим, что анонс Pocophone F1 ожидается в ближайшее время. Новинка будет предлагаться с операционной системой Android 8.1 Oreo (с надстройкой MIUI 9.0) по ориентировочной цене от 500 долларов США.

Xiaomi представила бренд Poco

Во втором квартале текущего года Xiaomi поставила 31,9 млн смартфонов, заняв 9,3 % глобального рынка. Компания находится на четвёртом месте в списке ведущих производителей, уступая только Samsung, Huawei и Apple.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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