Реальные фото и характеристики Google Pixel 3 XL

Живые фотоснимки предпродажной версии смартфона Google Pixel 3 XL в цвете Clearly White с комплектными наушниками USB Type-C были опубликованы в сети за несколько месяцев до анонса.

Google Pixel 3 и Pixel 3 XL

Технические характеристики

Снимки экрана показывают, что Pixel 3 XL работает под управлением Android 9 Pie и построен на базе восьмиядерного чипсета Qualcomm, предположительно Snapdragon 845, объем ОЗУ составляет 4 ГБ, а дисплей получит разрешение 2960?1440 пикселей и 494 ppi. Кнопка питания на Pixel 3 XL имеет мятный цвет вместо оранжевого, как у Pixel 2 XL.

Pixel 3 XL
Pixel 3 XL

Интерфейс

Интерфейс ОС претерпел изменения относительно предшественника специально для выреза в верхней части дмсплея. Статус-бар в Pixel 3 XL вертикально растянется по аналогии с Essential Phone.

Pixel 3 XL
Pixel 3 XL

Комплектация

В стандартную комплектацию включено зарядное устройство, кабель USB Type-C, наушниками, а также переходник с USB Type-C на 3,5-мм разъём.

Pixel 3 XL
Pixel 3 XL


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