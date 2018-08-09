Смартфон Meizu 16X выйдет через месяц

Вчера компания Meizu представила смартфоны 16 и 16 Plus, свои новые флагманы на Qualcomm 845, однако существует еще и третий мобильник, 16Х, который почему-то не показали. Как выяснилось, его анонс состоится немного позже, буквально в следующем месяце.



Meizu 16 и 16 Plus – это топовые мобильники со сканером отпечатков пальцев в экране и с хорошим ценником от $395, так что можно смело заказывать из Китая и в ближайший год горя не знать. Что до Meizu 16X, то это будет своего рода базовый флагман на процессоре Qualcomm 710 против 845-го у старших моделей. И да, этот смартфон ранее был известен под названием X8, но в итоге было решено дать ему более звучное имя безо всяких попсовых «Иксов». Это, к слову, вполне официально – информацию предоставил сап Джек Вонг, директор Meizu.



Смартфон Meizu 16X внешне будет напоминать Meizu 16, но окажется чуть более компактным и получит меньшие объемы оперативной и встроенной памяти, сохранив при этом быструю зарядку аккумулятора, тонкие рамки экрана без моноброви и двойную фотокамеру. Вполне вероятно, что даже экранный сканер отпечатков пальцев сохранится. Основным конкурентом Meizu 16X на рынке станет Xiaomi Mi 8 SE.