Смартфон Meizu 16X выйдет через месяц

Вчера компания Meizu представила смартфоны 16 и 16 Plus, свои новые флагманы на Qualcomm 845, однако существует еще и третий мобильник, 16Х, который почему-то не показали. Как выяснилось, его анонс состоится немного позже, буквально в следующем месяце.

Meizu 16X

Meizu 16 и 16 Plus – это топовые мобильники со сканером отпечатков пальцев в экране и с хорошим ценником от $395, так что можно смело заказывать из Китая и в ближайший год горя не знать. Что до Meizu 16X, то это будет своего рода базовый флагман на процессоре Qualcomm 710 против 845-го у старших моделей. И да, этот смартфон ранее был известен под названием X8, но в итоге было решено дать ему более звучное имя безо всяких попсовых «Иксов». Это, к слову, вполне официально – информацию предоставил сап Джек Вонг, директор Meizu.

Смартфон Meizu 16X внешне будет напоминать Meizu 16, но окажется чуть более компактным и получит меньшие объемы оперативной и встроенной памяти, сохранив при этом быструю зарядку аккумулятора, тонкие рамки экрана без моноброви и двойную фотокамеру. Вполне вероятно, что даже экранный сканер отпечатков пальцев сохранится. Основным конкурентом Meizu 16X на рынке станет Xiaomi Mi 8 SE.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Караоке-приложение Musical.ly закрывается. Пользователей переведут в сервис TikTokКараоке-приложение Musical.ly закрывается. Пользователей переведут в сервис TikTok
Старт услуги переноса мобильных номеров назначен на 1 маяСтарт услуги переноса мобильных номеров назначен на 1 мая
Флагман Xiaomi Mi Mix 3 покажут уже в сентябреФлагман Xiaomi Mi Mix 3 покажут уже в сентябре
Защитное стекло Gorilla Glass 6 дебютирует на смартфоне OPPOЗащитное стекло Gorilla Glass 6 дебютирует на смартфоне OPPO
Бенчмарк раскрыл ключевые характеристики смартфона Google Pixel 3 XLБенчмарк раскрыл ключевые характеристики смартфона Google Pixel 3 XL
Блок рекламы


Похожие новости
Дебют Meizu 16 и 16 Plus: смартфоны с экранным сканером отпечатков пальцевДебют Meizu 16 и 16 Plus: смартфоны с экранным сканером отпечатков пальцев
Смартфоны Meizu 16 и Meizu 16 Plus представлены официальноСмартфоны Meizu 16 и Meizu 16 Plus представлены официально
Грядет анонс первого за 8 лет смартфона PalmГрядет анонс первого за 8 лет смартфона Palm
Energizer анонсировала два доступных смартфона на AndroidEnergizer анонсировала два доступных смартфона на Android
Snapdragon 670: процессор с AI-движком для смартфонов среднего уровняSnapdragon 670: процессор с AI-движком для смартфонов среднего уровня
Energizer Power Max P490: смартфон на платформе Android Oreo Go EditionEnergizer Power Max P490: смартфон на платформе Android Oreo Go Edition
Китайский регулятор рассекретил производительный смартфон Oppo R17Китайский регулятор рассекретил производительный смартфон Oppo R17
Смартфон RED Hydrogen One с голографическим экраном выйдет осеньюСмартфон RED Hydrogen One с голографическим экраном выйдет осенью
Смартфоны Nokia готовы к переезду на Android 9.0 PieСмартфоны Nokia готовы к переезду на Android 9.0 Pie
Meizu выпустит недорогой смартфон 16XMeizu выпустит недорогой смартфон 16X
Последние новости
Подгружаем последние новости