Все три iPhone 2018 показали на видео

Блогер Маркусом Браунли показал на видео макеты трёх моделей iPhone 2018. На видео фигурируют iPhone X Plus с 6,5-дюймовым OLED-экраном, iPhone X с 5,8-дюймовым OLED-дисплеем и iPhone 9 с 6.1-дюймовым LCD-экраном.

iPhone 2018

Два смартфона, оснащенных OLED-дисплеем будут поставляться в трех цветовых вариантах: черном, белом и золотом. iPhone 9 будет доступен в четырех или более цветовых вариантах.

Официальный дебют двух моделей iPhone с OLED-дисплеями состоится в сентябре нынешнего года. Выпуск бюджетного iPhone задержится до ноября.


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