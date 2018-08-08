Qualcomm представила 10 нм чип Snapdragon 670 с GPU Adreno 615

Компания Qualcomm выпустила новый мобильный процессор Snapdragon 670, который будет использоваться в смартфонах среднего уровня.

Чипсет изготовлен с применением 10-нанометровой технологии и включает в себя восемь вычислительных ядер Kryo 360, два из которых работают с тактовой частотой 2,0 ГГц, остальные шесть – с частотой 1,7 ГГц.

Характеристики

Помимо этого, Snapdragon 670 включает графический ускоритель Adreno 615, производительность которого, по сравнению с Adreno 512, увеличилась на 25%. Поддерживается работа с оперативной памятью LPDDR4X-1866. Также новый чипсет содержит цифровой процессор сигналов Hexagon 685, звуковой процессор Aqstic, модем Snapdragon X12 LTE (со скоростью загрузки данных до 600 Мбит/с и передачи данных – до 150 Мбит/с), контроллер памяти и подсистему защиты.

Встроенный процессор изображений Spectra 250 позволит использовать чипсет в устройствах с дисплеем разрешением 2560 ? 1600 пикселей, с одинарной 25-мегапиксельной камерой или двойной камерой с модулями по 16 Мп каждый. Spectra 250 поддерживает съемку 4К-видео и видеосъемку с эффектом замедления движения.

Прочие возможности

Движок Artificial Intelligence (AI) Engine отвечает за ускорение операций, связанных со средствами искусственного интеллекта. Это могут быть, скажем, средства распознавания голоса и изображений.

Также стоит выделить модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac с 2?2 MIMO, Bluetooth 5.0 и поддержку систем навигации GPS/ГЛОНАСС/Beidou/Galileo, технологии NFC и системы быстрой подзарядки Qualcomm Quick Charge 4+.

Когда появится на рынке