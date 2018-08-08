Смартфоны Meizu 16 и Meizu 16 Plus представлены официально

Состоялся официальный анонс смартфонов Meizu 16 и Meizu 16 Plus с очень тонкими рамками экранов и без вырезов в оных. Аппараты на деле оказались дешевле, чем предполагалось, и это определенно положительно скажется на их продажах.

Meizu 16 и Meizu 16 Plus

Экран смартфона Meizu 16 занимает 91,2 процента лицевой панели, что почти является мировым рекордом. Панель используется Super AMOLED на 6 дюймов формата Full HD+, и прямо в нее встроен сканер отпечатков пальцев. Аналогичные параметры дисплея есть и у Meizu 16 Plus, но здесь диагональ повышена до 6,5 дюйма. Младший Meizu 16 весит около 155 граммов при толщине 7 миллиметров, у него есть 6 или 8 Гб RAM, память на 64 или 128 Гб, а также процессор Qualcomm 845, пока что самый мощный на рынке. Емкость батареи здесь равна 3010 мАч, а фотокамеры получили разрешение 20 Мп спереди и 12+20 Мп сзади. Последняя располагает оптической стабилизацией и очень быстрым автофокусом, а также искусственным интеллектом.

В смартфоне применена система охлаждения на тепловых трубках, у него есть ОС Android 8.1 Oreo и прошивка Flyme 7.5, а также модули Bluetooth 5 и двухдиапазонный WI-FI 802.11ac. Ровно то же самое характерно и для Meizu 16 Plus, только его батарея выросла до 3640 мАч, а максимальный объем ROM достигает 256 Гб. Цены на смартфоны приведены ниже.

Meizu 16: 6+64 - $395, 6+128 - $440, 8+128 Гб - $485;

Meizu 16 Plus: 6+128 - $470, 8+128 - $512, 8+256 Гб - $590.

Максим Мишенев, MobileDevice


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