Xiaomi выпустила недорогую Bluetooth-гарнитуру для занятий спортом

Компания представила новую беспроводную гарнитуру для занятий спортом – уже знакомую многим Mi Sport Bluetooth Headset в модификации Youth Edition. Она не выпадает из ушей, в отличие от Apple AirPods и стоит в 15 раз дешевле.



Для надежного крепления в ушах Mi Sport Bluetooth Headset Youth Edition используют специальные силиконовые петельки с возможностью регулировки оных – такая конструкция гарантирует, что даже в очень активных видах спорта эти наушники не будут выпадать. Гарнитура весит менее 14 граммов, и в каждом из е наушников стоит 10-миллиметровый излучатель с ПЭТ-диафрагмой. Соединение со смартфоном осуществляется по протоколу Bluetooth 4.1 с дальностью действия до 10 метров.



У Mi Sport Bluetooth Headset Youth Edition есть штатный пульт управления для смены трека и регулировки громкости, и на нем есть микрофон, так что это полноценная гарнитура, которая может работать в паре с голосовым ассистентом. В наличии батарея на 120 мАч с расчетом на 11 часов прослушивания музыки. Корпус новинки от Xiaomi бывает черный и белый, а в комплекте можно увидеть сразу пять пар силиконовых насадок разных размеров. Mi Sport Bluetooth Headset Youth Edition могут похвастаться защитой от влаги и пота по стандарту IPX4 и очень вкусной ценой – 15 долларов США при заказе из Китая.