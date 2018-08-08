Грядет анонс первого за 8 лет смартфона Palm

Много лет назад под маркой Palm выпускались отменные коммуникаторы и смартфоны, однако сейчас бренд забыт и даже мертв. Тем не менее, совсем скоро его оживят – не так давно он стал собственностью китайской компании TCL, и она уже готовит первый смартфон Palm за последние 8 лет.



Более того, смартфон Palm уже существует в нашей реальности, и в настоящее время его тестирует FCC, которая, как правило, является последним барьером на пути гаджетов к прилавкам. О мобильнике нет почти никакой информации, но, по слухам, он будет очень похож на последние модели Palm образца 2008 года. На рендере показан его прототип, но выглядит он как-то слишком закругленным и устаревшим за счет широких рамок и маленького дисплея – сейчас такие смартфоны не в почете.



Новый аппарат от Palm работает на Android 8.1 Oreo и поддерживает Wi-Fi в диапазоне 2,4 ГГц, так что это явно не флагман. Напомним, что совсем последний смартфон от Palm называется Pre 2, и он вышел в 2010 году под управлением ныне забытой и купленной LG платформы WebOS. Что касается самой TCL, то она уже владеет как минимум двумя популярными в прошлом брендами – Alcatel и BlackBerry, и под ними периодически даже выходят вполне неплохие смартфоны. Что ж, посмотрим, удастся ли ей вернуть веру в Palm. У Lenovo с брендом Motorola это не получилось.