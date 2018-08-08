HTC показала худшие продажи за последние 15 лет

Компания HTC опубликовала финансовый отчет за второй квартал 2018 года, в котором опять нет ничего позитивного. Продажи продолжают падать, и скорость этого процесса все растет – на этот раз HTC достигла худшего показателя за последние 15 лет.



В июне этого года продажи HTC рухнули на 68 процентов по сравнению с июнем 2017, а в июле все стало еще хуже – продажи сократились сразу на 77 процентов, что неминуемо привело к уменьшению выручки. Словом, HTC в глубочайшем финансовом кризисе, однако она упорно продолжает выпускать смартфоны по завышенным ценам. Проблемы отразились и на модельном ряде компании – уже почти середина августа, однако пока что HTC представила лишь один смартфон, флагманский U12 Plus.



То есть, в настоящее время компания не играет ни в среднем, ни в начальном сегментах рынка, тем самым загоняя себя в еще более глубокую яму. Уже началось сокращение штата – в этом году было уволено 1500 человек, а это, внимание, четверть от всего коллектива компании. Аналитики предвещают незавидную участь HTC , и акционеры тоже особо не верят в положительный исход всей этой эпопеи. А ведь всего несколько лет назад HTC была чуть ли не лидером рынка. Ее единственная проблема сейчас – это ценовая политика, ее смартфоны стоят неадекватно дорого на фоне конкурентов от Xiaomi.