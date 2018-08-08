Qualcomm готовит новый процессор для носимых устройств

Компания Qualcomm работает над новым процессором для носимой электроники – фитнес-трекеров, умных часов и иже с ними. Чип уже практически готов, и до его анонс осталось чуть больше месяца. Qualcomm проведет показ своего нового творения 10 сентября 2018 года в Сан-Франциско, и на мероприятия уже рассылаются приглашения.

Qualcomm

Процессор будет называться Wear 3100, и он заменит собой текущий CPU Wear 2100, вышедший уже более двух лет назад. По информации от инсайдеров, свежий чип укомплектован графикой Adreno 304, четырьмя ядрами Cortex A7, поддержке LTE и GPS, а также о штатных модулях Wi-Fi и Bluetooth, так что новые часы на его основе продемонстрируют неплохую функциональность. Процессор даже имеет функционал для отслеживания взгляда, хотя пока что трудно представить, зачем такая возможность нужна в наручных часах.

На сегодняшний день рынок носимой электроники постепенно сокращается, так как все новые устройства отличаются друг от друга лишь номинально – размерами и формой экрана, а также общим дизайном. С точки зрения аппаратной начинки они очень похожи ввиду того, что ни Qualcomm, ни китайская MediaTek не спешат баловать нас новыми чипами. Вполне возможно, Wear 3100 сможет положительно сказаться на росте рынка, но если он мало чем отличается от текущего Wear 2100, то устройства на его основе рискуют остаться незамеченными.

Максим Мишенев, MobileDevice


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