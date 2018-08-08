Energizer анонсировала два доступных смартфона на Android

Компания Energizer представила два новых смартфона под названием Power Max P490 и Power Max P490S, оба из бюджетного сегмента. По современным меркам это обычные звонилки, мало на что способные, но при этом у каждого есть двойная основная камера, которая еще и пишет HD-видео.



В смартфоне Energizer Power Max P490 присутствуют 1 Гб RAM, процессор MediaTek MT6580, накопитель на 8 гигабайтов и фотокамера 8+8 Мп на тыльной панели. Фронталка, как ни странно, тоже двойная, но уже 5+5 Мп. Смартфон работает на Android 8 Oreo Go и питается от батареи на 4000 мАч. LTE-модема у него нет.



Второй смартфон Energizer Power Max P490S получил идентичные аккумулятор, камеры и экран, но здесь есть функция записи видео Full HD, накопитель на 16 Гб и 2 Гб оперативной памяти, а также поддержка сотовых сетей четвертого поколения. Оба мобильника поступят в продажу до конца текущего квартала и будут стоить не дороже 150 долларов США , и в их цену войдут сканер отпечатков пальцев, два SIM-слота и отдельный вход под наушники. Купить новинки от Energizer можно будет в Китае.