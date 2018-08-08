Energizer Power Max P490: смартфон на платформе Android Oreo Go Edition

Energizer Power Max P490: смартфон на платформе Android Oreo Go Edition

Представлен смартфон Energizer Power Max P490, первая информация о котором оказалась в распоряжении сетевых источников ещё в марте нынешнего года.

Аппарат относится к бюджетным устройствам. Он полагается на платформу Android Oreo Go Edition, что предполагает наличие маломощной аппаратной составляющей. В частности, задействован процессор MediaTek MT6580M, который содержит четыре вычислительных ядра с тактовой частотой 1,3 ГГц и графический контроллер Mali-400. Объём оперативной памяти составляет всего 1 Гбайт.

Сенсорный дисплей размером 4,95 дюйма по диагонали обладает разрешением 960 ? 480 точек. Вместимость флеш-модуля — 8 Гбайт; дополнительно можно установить карту microSD.

Energizer Power Max P490: смартфон на платформе Android Oreo Go Edition

Любопытно, что, несмотря на свой бюджетный статус, Energizer Power Max P490 располагает дактилоскопическим сканером и двумя сдвоенными камерами. Так, в тыльной части располагается блок с 8- и 0,3-Мп сенсорами, во фронтальной — с 5- и 0,3-Мп.

Оснащение включает адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.0 LE, приёмник GPS, FM-тюнер, порт Micro-USB 2.0, 3,5-мм гнездо для наушников.

Размеры составляют 139 ? 65,8 ? 12 мм, вес — 139 граммов. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч. Цена, как отмечается, не превысит 90 евро.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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