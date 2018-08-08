Logitech Powered: станция беспроводной зарядки для iPhone
Компания Logitech выпустила станцию беспроводной зарядки Powered, рассчитанную на использование прежде всего со смартфонами Apple iPhone.
Новинка соответствует стандарту Qi. Использовать устройство можно с аппаратами iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus: мощность в этом случае составляет до 7,5 Вт. Кроме того, допускается подзарядка и других смартфонов с поддержкой Qi, например, Samsung Galaxy S9/S9+, но мощность при этом падает до 5 Вт.
Станция позволяет располагать смартфон в портретной или альбомной ориентации под углом в 65 градусов. Таким образом, во время зарядки можно просматривать видеоматериалы, фотографии и пр.
Подставка Powered оснащена внутренними датчиками для интеллектуального управления температурой и предотвращения перегрева. U-образная форма обеспечивает надёжную фиксацию смартфона, а прорезиненная поверхность исключает риск падения аппарата во время вибровызова.
Яркость светового индикатора зарядки подобрана так, чтобы он не светил слишком ярко и не мешал спать. Если обнаружен посторонний металлический предмет, который может помешать зарядке, станция оповестит об этом миганием индикатора.
Приобрести новинку можно будет в ближайшее время. Цена — приблизительно 70 долларов США.
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Mobile
08.08.2018 06:27