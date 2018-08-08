Logitech Powered: станция беспроводной зарядки для iPhone

Компания Logitech выпустила станцию беспроводной зарядки Powered, рассчитанную на использование прежде всего со смартфонами Apple iPhone.

Новинка соответствует стандарту Qi. Использовать устройство можно с аппаратами iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus: мощность в этом случае составляет до 7,5 Вт. Кроме того, допускается подзарядка и других смартфонов с поддержкой Qi, например, Samsung Galaxy S9/S9+, но мощность при этом падает до 5 Вт.

Станция позволяет располагать смартфон в портретной или альбомной ориентации под углом в 65 градусов. Таким образом, во время зарядки можно просматривать видеоматериалы, фотографии и пр.

Подставка Powered оснащена внутренними датчиками для интеллектуального управления температурой и предотвращения перегрева. U-образная форма обеспечивает надёжную фиксацию смартфона, а прорезиненная поверхность исключает риск падения аппарата во время вибровызова.

Яркость светового индикатора зарядки подобрана так, чтобы он не светил слишком ярко и не мешал спать. Если обнаружен посторонний металлический предмет, который может помешать зарядке, станция оповестит об этом миганием индикатора.

Приобрести новинку можно будет в ближайшее время. Цена — приблизительно 70 долларов США .



