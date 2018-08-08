Характеристики и фото Xiaomi Mi 8X на Snapdragon 710

Смартфон Xiaomi Mi 8 SE на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 710 был анонсирован в мае, после чего в сети появились слухи о работе над ещё одним устройством с данной SoC.

Xiaomi Mi 8X

Только сейчас данная информация была подтверждена инсайдером, который выложил реальные снимки пока что официально не представленного смартфона Xiaomi Mi 8X.

Внешний вид Xiaomi Mi 8X

Согласно опубликованным снимкам, Xiaomi Mi 8X будет оснащен стеклянной тыльной крышкой и представлен как минимум в 2 цветовых вариациях – белой и синей. Вверху слева расположена двойная основная камера и светодиодная вспышка, а вот сканер отпечатков пальцев отсутствует – его разместят под дисплеем.

Xiaomi Mi 8X на Snapdragon 710

Слухи о замене нового Mi Note

По информации от другого инсайдера, Mi 8X может прийти на смену следующему смартфону линейки Mi Note. Также он обнародовал фото главы Xiaomi Лэй Цзюня с неизвестным смартфоном с двойной основной камерой и без сканера отпечатка пальцев на тыльной панели. Внешне устройство очень похоже на реальные фото Mi 8X.

Технические характеристики

Ранее в 2018 году пользователи ресурса XDA Developers уже предполагали выпуск двух устройств Xiaomi на базе Snapdragon 710 под кодовыми именами Sirius и Comet. Позже выяснилось, что устройством Sirius оказался Xiaomi Mi 8 SE, тогда вполне реально, что Comet – это Xiaomi MI 8X.

Xiaomi Mi 8X на Snapdragon 710

Исходя из слитой в сеть прошивки Comet, грядущее устройство будет принадлежать к линейке Mi и получит OLED-дисплей с функцией Always-On Display, 2 слота для SIM-карт и инфракрасный порт. Взамен на это смартфон лишится слота для microSD-карточек и NFC. Устройство будет работать под управлением фирменной оболочки MIUI 10 на базе Android 8.1 Oreo, автономную работу будет обеспечивать аккумулятор на 3000 мАч.

Сроки выхода

К сожалению, данные о дате выхода, как и о детальных спецификациях Xiaomi Mi 8X, отсутствуют. Однако по мнению инсайдеров, анонс новинки состоится одновременно с Mi Mix 3 уже в сентябре.


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