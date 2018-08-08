В ЕС могут быть приняты меры по внедрению стандарта на мобильные зарядные устройства

Регуляторы Европейского союза изучают возможность введения специальных требований, которые обяжут производителей мобильных телефонов и смартфонов использовать единый стандарт для зарядных устройств.

Сейчас распространены несколько основных типов разъёмов для подключения зарядных устройств к сотовым аппаратам. Это, в частности, интерфейсы Micro-USB, USB Type-C и Lightning.

Регуляторы считают, что такое положение дел не только создаёт неудобство для пользователей, но и приводит к тому, что ежегодно на свалку отправляются десятки тонн ненужных аксессуаров для сотовых аппаратов.

В 2009 году четырнадцать компаний, включая Apple , Samsung, Huawei и Nokia, подписали меморандум о взаимопонимании с целью решения проблемы. Соглашение затрагивало аппараты, выпущенные в 2011 году. В 2012-м срок действия меморандума истёк, хотя некоторые компании продляли сотрудничество в 2013 и 2014 гг.

Однако этот добровольный подход, по мнению регуляторов, не слишком эффективен. Поэтому Европейский союз не исключает вероятности утверждения обязательных требований по использованию единого стандарта для мобильных зарядных устройств.



