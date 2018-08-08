В ЕС могут быть приняты меры по внедрению стандарта на мобильные зарядные устройства

В ЕС могут быть приняты меры по внедрению стандарта на мобильные зарядные устройства

Регуляторы Европейского союза изучают возможность введения специальных требований, которые обяжут производителей мобильных телефонов и смартфонов использовать единый стандарт для зарядных устройств.

Сейчас распространены несколько основных типов разъёмов для подключения зарядных устройств к сотовым аппаратам. Это, в частности, интерфейсы Micro-USB, USB Type-C и Lightning.

Регуляторы считают, что такое положение дел не только создаёт неудобство для пользователей, но и приводит к тому, что ежегодно на свалку отправляются десятки тонн ненужных аксессуаров для сотовых аппаратов.

В ЕС могут быть приняты меры по внедрению стандарта на мобильные зарядные устройства

В 2009 году четырнадцать компаний, включая Apple, Samsung, Huawei и Nokia, подписали меморандум о взаимопонимании с целью решения проблемы. Соглашение затрагивало аппараты, выпущенные в 2011 году. В 2012-м срок действия меморандума истёк, хотя некоторые компании продляли сотрудничество в 2013 и 2014 гг.

Однако этот добровольный подход, по мнению регуляторов, не слишком эффективен. Поэтому Европейский союз не исключает вероятности утверждения обязательных требований по использованию единого стандарта для мобильных зарядных устройств.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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