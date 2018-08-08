В ЕС могут быть приняты меры по внедрению стандарта на мобильные зарядные устройства
Регуляторы Европейского союза изучают возможность введения специальных требований, которые обяжут производителей мобильных телефонов и смартфонов использовать единый стандарт для зарядных устройств.
Сейчас распространены несколько основных типов разъёмов для подключения зарядных устройств к сотовым аппаратам. Это, в частности, интерфейсы Micro-USB, USB Type-C и Lightning.
Регуляторы считают, что такое положение дел не только создаёт неудобство для пользователей, но и приводит к тому, что ежегодно на свалку отправляются десятки тонн ненужных аксессуаров для сотовых аппаратов.
В 2009 году четырнадцать компаний, включая Apple, Samsung, Huawei и Nokia, подписали меморандум о взаимопонимании с целью решения проблемы. Соглашение затрагивало аппараты, выпущенные в 2011 году. В 2012-м срок действия меморандума истёк, хотя некоторые компании продляли сотрудничество в 2013 и 2014 гг.
Однако этот добровольный подход, по мнению регуляторов, не слишком эффективен. Поэтому Европейский союз не исключает вероятности утверждения обязательных требований по использованию единого стандарта для мобильных зарядных устройств.
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Mobile
08.08.2018 06:27