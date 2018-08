Смартфоны Nokia готовы к переезду на Android 9.0 Pie

Google представил финальную версию мобильной ОС Android 9.0 Pie и уже начал ее распространение. Китайский холдинг HMD Global оказался в числе первых, кто уже готов поставить свежую прошивку на свои смартфоны, так что мобильники Nokia чуть ли не раньше всех познакомятся с новой операционкой.



И все же, первым аппаратом на Android 9.0 Pie, помимо смартфонов Pixel от самого Google , станет Xiaomi Mi Mix 2S, а за ним последуют Sony Xperia XZ2, Essential Phone, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo X21 и OnePlus 6. К списку присоединятся и все аппараты, подпадающие под программу Android One, а их в последнее время стало очень много, и среди них есть даже дешевый Nokia 2.



Если рассматривать модельный ряд HMD Global, то уже в этом году Android 9 Pie стоит ждать на следующих аппаратах: Nokia 7 Plus, Nokia 6 (2018), Nokia 6.1 Plus (Nokia X6), Nokia 5.1 Plus (Nokia X5), Nokia 5.1, Nokia 3.1 и Nokia 2.1. Это стало возможным потому, что свежие смартфоны Nokia работают на чистом Андроиде и несут в себе минимум приложений, что и позволяет им обновляться без особого труда и вполне себе оперативно. Мобильники от Samsung, HTC , LG, Huawei и прочих крупных брендов получат апдейты, в лучшем случае, в декабре этого года, а то и позже.